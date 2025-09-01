Docentes protestaran contra Fiduprevisora en Norte de Santander

Cúcuta

Los educadores sindicalizados de Norte de Santander alistan una manifestación para reclamar mejoras en la atención de la Fiduprevisora a quien señalan presuntamente de ser responsable de las dificultades que tiene el modelo de salud del magisterio.

Desde la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos Asinort, se advierten múltiples improvisaciones que entorpecen, frenan, colapsan y paralizan la atención de 28 mil usuarios en el departamento.

Así mismo indicaron presunta manipulación en la selección de un operador en algunos municipios del departamento y área metropolitana. Indicaron que esta acción dejó dudas, generando incertidumbre, y reparos.

Leonardo Sánchez, presidente del gremio dijo a Caracol Radio que “la manifestación se produce por las presuntas improvisaciones de la fiduprevisora. Por la presunta manipulación en un operador, incumplimiento de los compromisos pactados por la fiduprevisora, entre otros”.

Explico que las reclamaciones están orientadas a una atención digna y la estabilización del nuevo modelo de salud, ampliación del plazo para la selección del operador, y el fortalecimiento de la red pública que atiende a los docentes".

La manifestación se realizará el próximo miércoles en el parque Simón Bolívar a partir de las 8 am.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de la Fiduprevisora frente a estas reclamaciones del magisterio nortesantandereano.