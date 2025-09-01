Desde la Asamblea alertaron el estado crítico de la salud en Córdoba

Cerca de 200 mil personas se han visto afectada en Córdoba con la disminución de camas de Unidad de Cuidados Intensivos, cancelación de cirugías, demoras en tratamientos vitales, falta de medicamentos y suspensión de servicios de urgencia en el sistema de salud, presionado por deudas de las EPS con las IPS de la región.

Así se planteó en reciente debate en la Asamblea de Córdoba, donde diputados como Gabriel Moreno, reclamaron de la Supersalud, eficiencia en sus funciones, al cuestionar que la Nueva EPS, intervenida por el Estado, sea la que carga con los mayores problemas y con un 55% de deudas del total que se tiene con el sistema en el departamento.

El no pago de las obligaciones de las EPS con las IPS está ocasionando, hasta muertos, como lo referenció recientemente la Personería de Montería al demorar remisión de pacientes por suspensión de servicios médicos.

A su turno, el diputado Carlos Gómez, detalló que son 1.3 billones de pesos que cargan las EPS y ante el panorama se suspendieron servicios en UCI, adultos y pediátricos disminuyendo el número de camas y los pacientes tienen hasta seis meses para que sus tratamientos sigan su curso.

Llamó la atención de las autoridades para que reanuden servicios suspendidos y estos se presten en condiciones dignas por la vida de los pacientes.

La Asamblea de Córdoba, asumió el compromiso de hacerle seguimiento a las mesas de trabajo y el cumplimiento de los compromisos de pagos mensuales que deberán hacer las EPS para ir paleando la crisis del sistema de salud en el departamento.