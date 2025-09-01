Dana García Valdiris es la nueva Reina Distrital de Cartagena 2025

Una noche mágica vivió Cartagena en el Centro Cultural El Socorro, donde se coronó a Dana García Valdiris como la nueva Reina Distrital 2025.

A las 7:00 de la noche se dio inició a la gala que dio apertura oficial a este importante legado distrital, el cual se ha posicionado en la ciudad como uno de los certámenes más importantes, pues de este han surgido grandes representantes de la belleza que han dejado el nombre de Cartagena y Bolívar en alto.

Con apenas 16 años, Dana arranca una nueva era como embajadora de la belleza y la cultura de nuestro distrito. La representante del barrio La Esperanza siempre se destacó como una de las favoritas a llevarse la corona por su elegancia, inteligencia, belleza y carisma.

Asimismo, se eligió a la corte real que acompañará a Dana durante su reinado.

Este quedó así: Virreina: Sara Hoyos ( Zona Industrial), 1a Princesa: Sofía Díaz (Olaya Magdalena), 2a Princesa: Analia Carrillo (Olaya Progreso) y 3a Princesa:

Mayerlin Mendoza (Las Palmeras). Y en su corte también estuvieron: Capitana - San José Marta Curí - Gaby Cantillo.

El jurado estuvo integrado por Andrea Navarro, ingeniera de la Universidad Tecnológica de Bolívar y docente de la Universidad del Norte; Carlos Pereira, ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos; Javier Dín, director de Promarket; y María Fernanda Anaya, profesional en Negocios Internacionales.