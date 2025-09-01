Centro Democrático en Norte de Santander advierte sobre amenazas políticas

Norte de Santander.

En el contexto de la creciente polarización política en Colombia, el Centro Democrático en Norte de Santander elevó su alerta frente a lo que considera ataques y amenazas provenientes del gobierno nacional, que podrían afectar la labor de sus líderes y congresistas en la región.

En diálogo con Caracol Radio, Marlon Chacón, empresario y militante del partido, destacó la importancia de proteger la labor legislativa de sus miembros y de otros dirigentes políticos, en especial en medio de la proximidad de las elecciones y de decisiones clave como la escogencia de magistrados.

“El país reconoce al Centro Democrático como una manada de héroes nacionales. Tras la desaparición de Miguel Uribe Turbay, se han implementado medidas de seguridad para blindar a nuestros congresistas y precandidatos”, afirmó Chacón.

El dirigente señaló que los pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro contra líderes opositores, incluyendo trinos y declaraciones en medios, representan un riesgo real para quienes, como la senadora Paloma Valencia, han denunciado presuntas irregularidades y han ejercido un control crítico sobre el Gobierno. Según Chacón, estas acciones podrían tener consecuencias directas sobre la seguridad y la estabilidad política de la región.

En Norte de Santander, el llamado del partido va más allá de la protección de sus líderes. Chacón hizo un exhorto a la ciudadanía para denunciar situaciones de violencia y a las autoridades competentes, incluyendo la Procuraduría y las Cortes, para que actúen frente a amenazas políticas y posibles ataques.

También destacó la necesidad de fortalecer la unidad y la participación cívica en un momento que calificó como “difícil para la patria”.

Finalmente, Marlon Chacón expresó su preocupación por el papel que algunos congresistas de otros partidos podrían jugar en procesos clave del país, y reiteró que la mayor amenaza para la región y el país sigue siendo la combinación de pronunciamientos del Gobierno y estructuras aliadas que, según el dirigente, podrían poner en riesgo la labor política y la seguridad de líderes regionales y nacionales.