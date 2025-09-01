“Cartagena Yellow”, el nuevo tono de la marca automotriz Porsche

Cartagena

La marca automotriz Porsche se inspiró en Cartagena de Indias para crear el nuevo tono de sus vehículos.

La marca bautizó su nuevo tono pastel metálico como “Cartagena Yellow” inspirado en la arquitectura caribeña de la ciudad.

“El legado y el color de Cartagena cruzan fronteras. @Porsche bautizó su nuevo tono pastel metálico como “Cartagena Yellow” inspirado en la arquitectura caribeña. Una muestra más de cómo #ElPaísDeLaBelleza ilumina el mundo con su estilo propio”, confirmó la cuenta oficial de Colombia en X @Colombia, donde se resalta contenido del país en montañas, biodiversidad, gastronomía, destinos y gente.

“Cartagena Yellow Metalizado. Directamente de la nueva paleta de colores Dreams, diseñado para convertir cada viaje en un sueño”, manifestó Porsche en su cuenta de Instagram de Estados Unidos.