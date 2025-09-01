Aspirante a Corte Constitucional tiene una denuncia por acoso laboral

A tan solo horas de la crucial elección en la plenaria del Senado, la postulación de la magistrada María Patricia Balanta Medina a la Corte Constitucional está empañada por la revelación de un proceso disciplinario en su contra por presunto acoso laboral.

De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el pasado 22 de marzo de 2024 la abogada Natalia Giraldo Fernández presentó una queja formal contra Balanta, actual magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga (Valle del Cauca).

La denuncia señala: “Le propiciaba un trato hostil, desconocía el horario laboral en tanto exigía el cumplimiento de deberes luego de las 5:00 p.m. y antes de las 8 a.m., inclusive demandaba la realización de trabajos en días no hábiles. Refirió que el 10 de octubre del año 2023 cuando la magistrada concurrió al despacho le hizo el siguiente comentario “uy usted como se ha engordado”.

El expediente también reseña que, el 7 de noviembre de 2023, la magistrada solicitó la renuncia de la funcionaria, argumentando que sería reemplazada por otra asesora. La quejosa terminó presentando la dimisión “por motivos familiares”, aunque luego continuó laborando en el despacho.

La investigación disciplinaria, en manos del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, abre un flanco de críticas en un momento clave: cuando el Senado está a punto de definir quién ocupará una silla en el alto tribunal.

Este antecedente, sin duda, podría tener un impacto directo en la credibilidad y viabilidad de la aspiración de Balanta Medina a la Corte Constitucional.