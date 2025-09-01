Así delinquía red dedicada a la venta de drogas sintéticas, en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla notificó la desarticulación de una red dedicada a la venta drogas sintéticas.

Cuatro personas, integrantes de este grupo ilegal, fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las capturas se llevaron a cabo en los barrios Ciudad Jardín, Montes y La Concepción de Barranquilla, así como en el barrio El Tucán del municipio de Soledad.

Elementos incautados

Durante los operativos, las autoridades lograron la incautación de 1.100 gramos de cocaína, 15 gramos de bazuco, 4 frascos de ketamina, 6 papeletas de tusi, 120 pastillas de clonazepam, un arma tipo traumática, un celular y dos placas de vehículo.

De acuerdo con las investigaciones, el estupefaciente era transportado mediante envíos de correspondencia hacia la zona norte de Barranquilla, mientras que un inmueble ubicado en el barrio Ciudad Jardín era utilizado para la dosificación y distribución de la droga.

Asimismo, la marihuana era distribuida a domicilio en el norte de la ciudad y la droga sintética tipo tusi era comercializada en fiestas y bares del mismo sector.

Las indagaciones permitieron establecer que los capturados y los elementos incautados estarían al servicio de la estructura criminal “Los Costeños”, afectando de manera directa sus rentas ilícitas.

Con esta operación se logra una afectación económica aproximada de $9.000.000 al grupo delincuencial.