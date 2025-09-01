Aeropuerto de Cartagena lanza encuestas para conocer la experiencia de sus pasajeros

Cartagena

En línea con el compromiso que tiene con la comunidad aeroportuaria y con su proceso de modernización, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena anuncia que durante esta semana se está realizando una nueva jornada de encuestas de satisfacción a pasajeros y representantes de aerolíneas. El objetivo es conocer de primera mano la percepción sobre la calidad de los servicios en la terminal aérea y fortalecer los planes de mejora continua.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El estudio, que será desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría, recogerá las opiniones de los usuarios en distintos puntos del aeropuerto. Los encuestados podrán valorar aspectos claves como la experiencia general en el aeropuerto, la imagen y el ambiente de la terminal, la limpieza y estado de las instalaciones, las medidas de seguridad y tiempos de espera, la comodidad en salas de abordaje y áreas de reclamo de equipaje, así como la calidad de servicios adicionales como wifi, parqueadero, puntos de información y atención a quejas o reclamos.

“Escuchar la voz de nuestros pasajeros y aliados es esencial para seguir avanzando en el proceso de modernización del aeropuerto. Por esta razón, estas encuestas nos permitirán identificar oportunidades de mejora y consolidar un servicio cada vez más cercano, seguro y de calidad”, afirmó Carlos Cuartas, gerente de la Concesión Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Asimismo, el directivo agregó, “nuestro compromiso es que cada experiencia en el Aeropuerto Rafael Núñez sea un reflejo del orgullo inmenso que sentimos por Cartagena y por su gente a nivel nacional e internacional”.

La información recogida será tratada de manera confidencial y utilizada con fines de análisis y mejora del servicio. Con este ejercicio, el aeropuerto reafirma su compromiso con la comunidad y con el desarrollo de un proceso de modernización que lo mantenga a la altura de las necesidades de los viajeros y de la competitividad de la ciudad.