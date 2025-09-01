8 viviendas destechadas y 15 personas afectadas dejó un Vendaval en Risaralda, Caldas

Manizales

Las lluvias de las últimas horas han dejado por lo menos 15 familias damnificadas y 8 viviendas destechadas en Risaralda, Caldas. Los bomberos continúan a esta hora realizando un censo en las veredas lejanas donde se presume hay más personas afectadas de las fuertes precipitaciones y vientos fuertes de las últimas horas

Carlos Alberto Valencia, comandante de Bomberos del municipio de Risaralda, confirmó que las lluvias han sido muy intensas en esa zona del departamento, especialmente en zona rural. Hasta el momento van 8 viviendas destechadas, 7 de ellas en una misma vereda lo que deja casi 15 familias damnificadas

“ Tuvimos un Vendaval que afectó varias veredas de nuestro municipio, especialmente el sector de la Piel roja y el Tablazo. En esas veredas siete viviendas resultaron afectadas por la pérdida de su cubierta donde por lo menos 12 personas están damnificadas. También en la vereda la Romelia una vivienda resultó destechada y tres personas se afectaron con este fenómeno”, dijo Valencia.

En San José las lluvias causaron afectaciones en una escuela rural que resultó desechada por la caída de árboles