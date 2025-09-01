300 niños tienen nuevas aulas y baterías sanitarias en un corregimiento de Achí, Bolívar

Cartagena

Más de 300 niños y niñas que cada año estudian en el corregimiento El Guacamayo, en Achí, ya cuentan con aulas modernas, mobiliario y batería sanitaria gracias a la gestión de la Representante a la Cámara Juliana Aray, quien lideró las gestiones que hicieron posible la construcción y entrega de esta infraestructura educativa.

El proyecto fue financiado por la Embajada de Japón, como parte de su cooperación con Colombia. La iniciativa busca responder a las graves carencias de infraestructura que durante años afectaron la calidad del servicio educativo en la zona rural del sur de Bolívar.

“El 14 de agosto de 2023 iniciamos un sueño con el Embajador de Japón. Casi un año después, el 11 de septiembre de 2024, firmamos el convenio que hace posible nuevas aulas y una batería sanitaria en El Guacamayo, Achí. Una gestión que hoy ya es realidad para nuestros niños y niñas”, expresa la Representante Juliana Aray.

Con estas nuevas aulas y la batería sanitaria, los estudiantes de El Guacamayo dejan atrás las condiciones precarias en las que recibían clases y ahora cuentan con espacios seguros y dignos para aprender.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo de la Embajada de Japón, que ha permitido concretar este proyecto tan necesario para nuestra Achí. La construcción de estas aulas y la batería sanitaria no solo mejorará las condiciones de aprendizaje, sino que también fortalecerá el compromiso de ofrecer una educación de calidad a todos nuestros estudiantes”, señaló la congresista Aray.

La institución educativa de El Guacamayo se encontraba prácticamente destruida, con aulas en condiciones precarias que impedían un adecuado desarrollo de las clases y ponían en riesgo la seguridad de los estudiantes. La falta de infraestructura digna limitaba el derecho a una educación de calidad, situación que hoy empieza a cambiar con la entrega de estas nuevas instalaciones.

Con la entrega de estas nuevas instalaciones, la Representante Juliana Aray refuerza su compromiso de impulsar la educación rural en Bolívar, llevando soluciones concretas a los territorios más olvidados.