Zambrano sonríe: Policía Nacional inaugura parque infantil en La Santa

En un gesto que reafirma su compromiso con el desarrollo social y la protección de la niñez, la Policía Nacional de Colombia, bajo su estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, inauguró un vibrante parque infantil en el sector La Santa del municipio de Zambrano. Este nuevo espacio, concebido como un oasis de seguridad, inclusión y recreación, promete ser un catalizador para el sano esparcimiento y la formación de valores en los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

La jornada inaugural se convirtió en una fiesta inolvidable, donde la alegría y la participación comunitaria fueron los protagonistas. Risas, juegos y dinámicas pedagógicas tejieron un ambiente de unión familiar y fortalecieron los lazos de confianza entre la institución policial y los habitantes de La Santa. El evento culminó con un refrigerio comunitario, un símbolo de solidaridad y convivencia armónica que resonó en cada corazón presente.

“Este parque es un sueño hecho realidad para nuestros niños”, comentó una madre emocionada, mientras veía a sus hijos disfrutar de los columpios y toboganes. “Gracias a la Policía Nacional por este regalo que nos permitirá construir un futuro mejor para nuestros hijos”.

Con iniciativas como esta, la Policía Nacional reafirma su misión de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir entornos más seguros, participativos y saludables. La protección de la infancia se erige como un pilar fundamental en la construcción de un futuro promisorio para Colombia, donde cada niño tenga la oportunidad de crecer en un ambiente de paz, amor y esperanza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“En el Departamento de Policía Bolívar, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este parque infantil es un símbolo de nuestro esfuerzo por construir comunidades más seguras, saludables y llenas de oportunidades para las futuras generaciones”. Dijo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.