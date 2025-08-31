Manizales

Una abuela fue capturada por la policía por explotar sexualmente a su nieta de 6 años en Caldas

Además, tres hombres fueron detenidos por ser los presuntos abusadores y deberán responder por su presunta participación en el delito de explotación sexual comercial con menor de 14 años.

Foto: Policía Caldas.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

Tras la denuncia interpuesta por un familiar de la niña de 6 años, quien alertó de los continuos abusos a los que, presuntamente, había sido sometida la menor, la policía capturó a la abuela de 50 años y a tres hombres, quienes estarían vinculados a los hechos de abuso sexual.

Los hechos se remontan al 2022, según la investigación, la niña había sido ofrecida a cambio de dinero. La coronel Liliana Andrea Jiménez, comandante de la Policía Caldas, indica que “la mujer habría actuado como proxeneta concertando encuentros en los que ofrecía a su nieta a cambio de dinero o dádivas. Los tres presuntos abusadores, entre los 52 y 64 años fueron detenidos y deberán responder por explotación sexual comercial, inducción a la prostitución de menores, actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

Las autoridades indagan si hubo intimidaciones, manipulaciones emocionales o si hay más víctimas y responsables involucrados. Las evidencias recolectadas indicarían que la mujer se valía de su vínculo familiar con la víctima para concertar dichos encuentros. La menor fue rescatada y hoy recibe atención integral con acompañamiento psicosocial, jurídico y médico.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

