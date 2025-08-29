Capturan a 8 personas en un operativo en contra de la minería ilegal de Caldas

Manizales

En el marco de la operación “Florencia XI” que se llevó a cabo en la vereda Bajo español, del municipio de Chinchiná, sobre la quebrada La Estrella, las autoridades capturaron en flagrancia a 8 personas dedicadas a la minería ilegal, además, se incautó importante material de extracción minera

Durante la intervención, las autoridades sorprendieron en flagrancia a ocho personas realizando explotación ilícita de yacimientos mineros mediante socavones, sin los permisos exigidos por la normativa ambiental y minera. En el lugar fueron incautadas e inhabilitadas cuatro motobombas y otros elementos empleados en la actividad ilegal.

“Durante la intervención fueron capturados ocho personas en flagrancia por explotación ilícita de yacimientos mineros mediante cúbicos sin autorización ambiental. Además, se incautaron e inhabilitaron cuatro motobombas y herramientas asociadas a la actividad ilegal, valoradas en más de 3 millones de pesos. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes por el delito de explotación ilícita de minerales y daño a los recursos naturales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por los delitos de explotación ilícita. Coronel Liliana Andrea Jiménez, comandante de la Policía Caldas

Estos operativos se realizan en coordinación de la autoridad ambiental Corpocaldas