Cartagena

Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Nelson Mandela, sector La Virgencita

El occiso presenta una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes

En el lugar se presentó el asesinato de Miguel Ángel Martínez González de 23 años de edad, quien recibió heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos del lugar, manifestaron que la víctima se encontraba en este sector de la ciudad, posteriormente lo abordan dos personas en una motocicleta le disparan y huyen del lugar.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

