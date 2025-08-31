Actualidad

“Tenemos que decirle a ese mal que tiene los días contados”: Tarazona ante 13 policías asesinados

María Claudia Tarazona se pronunció, por medio de sus redes sociales, sobre este acontecimiento ocurrido en Amalfi, Nordeste antioqueño.

María Claudia Tarazona, imagen tomada de redes sociales de Tarazona. Atentado en Amalfi, imagen tomada de redes sociales.

María Claudia Tarazona, imagen tomada de redes sociales de Tarazona. Atentado en Amalfi, imagen tomada de redes sociales.

Cristian Almanza

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que trece policías fueron las víctimas mortales por el ataque terrorista ocurrido el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Nordeste antioqueño.

Este hecho ocurrió cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado, y solo tras casi dieciocho horas las autoridades lograron acceder al lugar para recuperar los cuerpos.

Afortunadamente, dieciocho uniformados que participaban en la operación fueron evacuados sin lesiones. En este contexto, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, se pronunció frente a este acontecimiento.

En desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad