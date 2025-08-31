“Tenemos que decirle a ese mal que tiene los días contados”: Tarazona ante 13 policías asesinados

María Claudia Tarazona, imagen tomada de redes sociales de Tarazona. Atentado en Amalfi, imagen tomada de redes sociales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que trece policías fueron las víctimas mortales por el ataque terrorista ocurrido el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Nordeste antioqueño.

Este hecho ocurrió cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado, y solo tras casi dieciocho horas las autoridades lograron acceder al lugar para recuperar los cuerpos.

Afortunadamente, dieciocho uniformados que participaban en la operación fueron evacuados sin lesiones. En este contexto, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, se pronunció frente a este acontecimiento.

