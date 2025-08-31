Supersalud exigió a todas las EPS estabilizar los giros a los prestadores públicos y privados

La Supersalud exige a las EPS estabilizar los giros a los prestadores públicos y privados con el fin de mejorar los recursos del sistema y los recursos asignados por la ADRES. Además, asegura que las EPS deben destinar al menos el 30% de los recursos recibidos para el primer nivel de atención, como a las enfermedades generales y la atención primaria en salud.

“Se debe mantener pagos regulares a prestadores de servicios de salud de la red pública y privada y estabilizar los giros mensuales”, dijo el Superintendente de Salud Giovanny Rubiano.

¿Cuál es el tipo de diseño para estabilizar los pagos de la Nueva EPS?

Debido a la cantidad de afiliados en esta EPS, desde la superintendencia se creó un plan progresivo en la estabilización de pagos, la primera fase del plan será organizar los pagos a hospitales de baja complejidad y en la segunda fase se incluirán a los hospitales de mediana y alta complejidad.

Estas son las zonas donde se ha implementado esta estabilización de las EPS

Con el mismo objetivo, la Superintendencia a través de su equipo técnico ha diseñado 9 mesas técnicas para el flujo de recursos. Ya se han celebrado dos, una en la ciudad de Cali y otra en Tunja, en donde se reunieron y participaron EPS y prestadores de segundo, tercero y cuarto nivel de los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.​