Sicario asesinó a un hombre dentro de una vivienda en Mompox

Un homicidio por arma de fuego, se presentó en zona urbana del municipio de Mompox, Bolívar. Los hechos ocurrieron en el barrio Nuevo Amanecer, parte de atrás del mercado de la población.

La víctima fue identificada como José Enrique Ariza Abril, de 54 años de edad, el cual presenta tres heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Esta persona se encontraba dentro de una residencia, hasta donde llegaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero le dispara en repetidas ocasiones a la víctima, lo que le ocasiona la muerte en el lugar de los hechos.

Por información recolectada este sujeto llevaba viviendo en esta residencia hace un mes, y supuestamente tendría vínculos con grupos al margen de la ley. Además, presenta una anotación en el SPOA por el delito de Lesiones Personales.