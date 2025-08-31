Procuraduría pidió informe para controlar vehículos de servicio público en mal estado en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Cartagena informar las acciones adoptadas para controlar la circulación de vehículos de servicio público en mal estado o no habilitados para tal fin, ante las constantes infracciones a las normas de tránsito registradas en la ciudad.

La Provincial de Instrucción de Cartagena requirió esa información ante las deficiencias evidenciadas en la prestación del servicio, relacionadas con sobrecupo y conducción peligrosa, vehículos en condiciones de deterioro estructural y mecánico (oxidados o con puertas dañadas), acceso limitado o nulo a personas en condición de discapacidad y emisiones contaminantes, entre otras.

El requerimiento fue realizado en desarrollo de una actuación preventiva iniciada para proteger los derechos colectivos de la ciudadanía, pues el servicio de transporte y movilidad debe garantizar la seguridad de los usuarios y brindarse con calidad, idoneidad y protección contra prácticas abusivas.

El Ministerio Público también requirió la base de datos actualizada de vehículos vinculados al servicio público colectivo urbano, así como pidió estudiar la ejecución de acciones integrales y sostenidas en el tiempo, “que aseguren la permanencia institucional en los puntos críticos de la ciudad donde se evidencia la mayor afectación en el servicio”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Procuraduría precisó que quienes prestan servicios de transporte sin habilitación o incumpliendo la normatividad de tránsito pueden invocar el derecho al trabajo como fundamento de su actividad, pero la Constitución establece que los derechos de los particulares no pueden anteponerse al interés general, “especialmente cuando se afecta la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad de toda la ciudadanía”.