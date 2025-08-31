Niño de tres años murió en Turbo tras tomarse un veneno envasado en botella de gaseosa

Turbo, Antioquia

Un trágico hecho ocurrió en el Distrito de Turbo, Urabá antioqueño, donde un niño de tres años perdió la vida luego de ingerir accidentalmente un veneno que, al parecer, estaba almacenado en una botella de gaseosa.

Según la información preliminar, el menor fue trasladado desde la vereda Coldesa hacia la Clínica Panamericana y posteriormente remitido a Medellín para recibir atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de la intoxicación.

Ante la tragedia, Marla Indira Fadul, secretaria de Gobierno de Turbo, advirtió sobre la práctica frecuente en la región de reenvasar pesticidas y químicos agrícolas en envases de bebidas, yogures o medicamentos, lo que aumenta el riesgo de accidentes domésticos.

“Es importante que estemos atentos, que mantengamos estos productos peligrosos fuera del alcance de los niños. Por lo general, tenemos la tendencia a envasar productos químicos o productos de envenenamiento en frascos de remedio, de gaseosas”, explicó la secretaria.

La funcionaria reiteró las recomendaciones de la Administración Distrital:

Conservar pesticidas, medicamentos y productos de limpieza en sus envases originales y con etiquetas visibles.

No reenvasar sustancias tóxicas en botellas de gaseosa o frascos de remedios.

en botellas de gaseosa o frascos de remedios. Guardar estos productos en lugares altos, cerrados con llave o candado.

Enseñar a los niños desde temprana edad que estas sustancias no son alimentos ni bebidas.

Mantener a la vista los números de emergencia de hospitales y autoridades.

Las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la comunidad para prevenir nuevas tragedias relacionadas con el almacenamiento inadecuado de químicos y estar atentos al cuidado de los menores.