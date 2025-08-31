Misión Japón: Gobernador de Córdoba busca alianzas estratégicas para impulsar la economía regional

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se ha unido a una comisión colombiana en una misión comercial y de cooperación en Japón, con el objetivo de establecer nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento y el país.

Este viaje busca capitalizar la posición de Japón como la cuarta economía mundial y su alta dependencia de importaciones, abriendo puertas a diversos sectores productivos de Colombia.

La delegación, que también incluye al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a varios gobernadores y al director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, tiene como meta fortalecer las relaciones bilaterales y atraer cooperación técnica, inversión extranjera y nuevos mercados para los productos colombianos.

En su llegada a Tokio, el gobernador Zuleta y su equipo se reunieron con la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike. Durante este encuentro, el mandatario cordobés presentó el interés de su departamento en forjar alianzas estratégicas en áreas clave como la agroindustria, la seguridad, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático.

Estrategia de internacionalización

Zuleta destacó que la experiencia y el conocimiento japonés en estos campos pueden ser cruciales para el crecimiento sostenible de la región.

El gobernador enfatizó que la agenda de la misión se alinea con la estrategia de internacionalización del departamento, la cual busca diversificar los mercados de exportación y fomentar proyectos de cooperación técnica.

En sus declaraciones, el gobernador Zuleta Bechara subrayó la importancia de la relación con Japón, señalando que “Japón es una potencia mundial que tiene la cuarta economía del mundo, sin embargo, importa gran parte de lo que consumen, lo que representa una gran oportunidad para nosotros”.

Continuó detallando los temas abordados con la gobernadora de Tokio, Koike: “Le manifestamos nuestro interés y deseo de fortalecer relaciones entre las regiones de Colombia y Tokio en temas como seguridad, agroindustria, tecnología, y adaptabilidad al cambio climático, así como la transferencia de conocimiento, para aumentar la productividad cuidando y preservando el medio ambiente y nuestra biodiversidad”.

Productos agropecuarios

El mandatario departamental también hizo hincapié en el potencial de los productos agropecuarios y agroindustriales de Córdoba, afirmando que tienen una gran posibilidad de éxito en el mercado japonés.

La agenda de la delegación en la “tierra del sol naciente” continuará con su participación en la Expo Osaka Colombia 2025, un evento donde el país tendrá la oportunidad de mostrar su potencial en distintos sectores productivos y de innovación.

Esta misión representa un paso importante en la estrategia de Córdoba para integrarse en la economía global, buscando diversificar sus mercados de exportación y atraer capital y conocimientos que impulsen el desarrollo local.