Mis Preguntas: ¿Cómo han cambiado el cerebro y la mente por la tecnología?

La Inteligencia Artificial es uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad. Hoy en día está presente en casi todos los aspectos de la vida diaria y ha traído grandes beneficios, pero ¿qué efecto ha tenido en el cerebro humano?, ¿puede el cerebro humano seguir cambiando al mismo ritmo de la tecnología?

Para este capítulo hablamos con Margarita María Rodríguez Múnera, rectora Colegio Campoalegre; con el médico neuroradiólogo, Germán Arango; con Rocío Lopez-Ordosgoitia, doctora en ciencias de la información y la comunicación y docente de la Universidad Javeriana; con Juan David Aristizábal, profesor y Decano de Cesa for life; con María Lucía Villalba, economista y ex Consejera Presidencial para la Transformación Digital; y con Hernando Santamaría, Director del Doctorado en Neurociencias de la Universidad Javeriana.