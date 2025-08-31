Ministerio de Educación anunció millonaria inversión para escuelas del Catatumbo

Entrega de pupitres por parte del MEN a instituciones educativas del Catatumbo. / Foto: MEN.

Catatumbo

El Ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que se entregará a los municipios del Catatumbo una dotación de mobiliario escolar, con una inversión de $19.106 millones, que beneficiarán a más de 77 mil estudiantes con tableros, pupitres para primaria, secundaria y media, muebles para docentes, así como dotación y menaje para cocinas.

“Seguimos con las buenas noticias para el Catatumbo, correspondemos al compromiso que hicimos hace tres meses donde anunciamos una inversión histórica. Ya está contratada la dotación para 1.200 escuelas para todos los municipios que priorizamos en la Ruta del Amor por el Catatumbo”, dijo Daniel Rojas, jefe de esta cartera.

Los municipios que se beneficiarán, en Norte de Santander son:

Ábrego.

Convención.

Cúcuta.

El Carmen.

El Tarra.

El Zulia, Hacarí.

La Playa.

Los Patios.

Ocaña.

Puerto Santander.

San Calixto.

San Cayetano.

Sardinata.

Teorama.

Tibú.

Villa del Rosario.

Así mismo, también se entregará a Río de Oro en el Cesar.

Según lo anunció el Ministerio de Educación Nacional, “estas entregas y recursos hacen parte del cumplimiento del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo que fue declarado mediante el Decreto 62 del 24 de enero de 2025″.

El Ministro agregó que, en los próximos días de septiembre, se hará una nueva visita al Catatumbo para hacer la entrega de la dotación y donde también se celebrará que el Programa de Alimentación Escolar ya llega al 100% de cobertura en toda la región. Además, se entregará a la comunidad del municipio El Tarra la construcción del Colegio-Universidad.