La Liga de Atletismo de Bolívar tiene nuevos directivos

En las últimas horas fue escogido el órgano de administración de la Liga de Atletismo de Bolí-var, para dirigir los destinos del llamado “deporte base”, durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

En consecuencia, el economista y gestor cultural cartagenero, Eliécer Marimón Hernández, fue seleccionado como nuevo presidente del referido organismo.

Dicha escogencia tuvo lugar el pasado sábado 30 de agosto, mediante una asamblea que se desarrolló en las oficinas de la liga en cuestión, pista atlética Campo Elías Gutiérrez, de la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con voceros de la Liga de Atletismo de Bolívar, los 7 clubes asistentes eligieron democrática y unánimemente a Eliécer Marimón Hernández, Marta Baynes Baza, Ricardo Cues-ta Mendoza, Rafael Reyes Benavides y Ariel González Cardales como el cuerpo de la nueva junta directiva.

Una vez elegidos, los nuevos directivos se reunieron en privado para determinar los cargos que ocuparán en el seno de la entidad.

De esta forma, se determinó que Marta Baynes sería la vicepresidenta; Ricardo Cuesta, tesore-ro; Rafael Reyes, secretario; Ariel González, vocal; Pierangelly del Carmen Julio de Ávila, revi-sor fiscal; y Carmen Eunice Gómez Monsalve y Héctor Anaya Pérez, comisión disciplinaria.

“Con este nuevo órgano de dirección —anunció Eliécer Marimón—, esperamos generar rein-geniería y sinergia, con una labor en equipo entre directivos, entes del deporte, entrenadores, clubes y atletas, lo cual permitirá fortalecer y posicionar, de mejor manera, a nuestra Liga en el sitial que merece a nivel nacional”.

Asimismo, agradeció “a cada una de las personas, amigos del deporte y presidentes de los clubes afiliados a la liga, el haber depositado su confianza en mí como elegido para dirigir los destinos de la Liga de Atletismo de Bolívar. Desde ya asumo este reto y me dispongo a gestionar, con el com-promiso de mejorar los aspectos administrativo y deportivo de la Liga”.

Informó que, en el plan de acción de los nuevos directivos, se priorizará la preparación de los atletas con miras a lograr una mejor figuración en los próximos juegos nacionales, a realizase en las ciudades de Montería y Sincelejo en 2027.

Agregó que la Liga se enfocará en la capacitación de entrenadores y presidentes de clubes, en áreas como desarrollo y legislación deportiva, mientras que a los jueces se les capacitará en juzga-miento.

Igualmente, se gestionará la rehabilitación de la pista atlética y la construcción de, al menos, dos pistas en el departamento de Bolívar, como también se tendrá en cuenta el desarrollo de de-portistas en toda la provincia.

Asimismo, se diligenciarán los recursos suficientes para la modernización y fortalecimiento de la Liga, entre otras acciones no menos importantes.