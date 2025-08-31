La Escuela Naval de Cadetes, se une a la carrera “Al Trote Marinos”

“Al Trote Marinos” se correrá el próximo 23 de noviembre de 2025, como parte de la celebración del nonagésimo aniversario de esta escuela de formación naval militar y universidad marítima de Colombia.

Este evento deportivo, que realizó su primera versión en Barranquilla, Atlántico, amplía su alcance este año al realizarse de manera simultánea en la capital de Bolívar, como consecuencia del objetivo institucional de navegar al corazón de los colombianos.

El escenario de esta versión es también un museo al aire libre, lleno de monumentos que dan cuenta de la historia naval colombiana; a su vez, tiene una ubicación privilegiada en la Isla de Manzanillo, donde los participantes podrán apreciar la inmensidad del mar en la costa de Cartagena.

Los corredores tendrán un circuito especial por las instalaciones del alma mater de la oficialidad naval colombiana, el cual contará con dos distancias, 5k y 10k, en las que se podrán participar desde las categorías Abierta, de 15 a 35 años; Máster, de 36 a 49 años; y Plus, de 50 años en adelante.

El evento de lanzamiento estuvo presidido por el Director de la ENAP, Contralmirante John Henry Ruiz Murcia, quien socializó los detalles de la competencia e invitó a la comunidad en general a unirse a este espacio deportivo. “Esta carrera no solo es un evento deportivo y familiar, es también un espacio para incentivar un estilo de vida saludable, fortalecer el vínculo de la Armada de Colombia con la ciudad y su gente; y apoyar la labor social que realiza la Acción Social Naval en beneficio de los Infantes de Marina de la institución”, mencionó.

Durante el lanzamiento, se presentó la camisa oficial del evento y la plataforma Welcu, desde la cual, se pueden hacer las inscripciones a la carrera atlética.

La ruta trazada contará con el acompañamiento y animación del grupo “Marea Tricolor”, integrado por alumnos del Batallón de Cadetes, quienes compartirán con los demás competidores la disciplina y la mística con la que se forman para proteger el azul de la bandera.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continuará abriendo estos espacios de integración donde se encuentra el sector empresarial, gubernamental y la ciudadanía con un propósito deportivo y social, que además le permiten a la institución seguir navegando al corazón de los colombianos y promover la sana convivencia.

Inscríbete usando el siguiente enlace: https://welcu.com/al-trote-marinos-cartagena/al-trote-marinos-cartagena-2025