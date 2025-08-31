Israel mató a portavoz de Hamás y promete perseguir a líderes, incluso en el extranjero

An image grab from a video released by the media office of the Palestinian Hamas movement in Gaza on its official Telegaram channel on October 16, 2023 shows Abu Obeida -- spokesman for Hamas's military wing, the Ezzedine al-Qassam Brigades -- speaking with his face covered in a televised statement in which he said some foreign hostages would be released by the group "when conditions are ripe". The video, which showed a Franco-Israeli hostage speaking from captivity, is the first to be released by the militant group purportedly showing an Israeli abducted on October 7, when Hamas militants attacked southern Israel, triggering a war that has killed thousands of people in both Israel and the blockaded Gaza Strip. (Photo by HAMAS MEDIA OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HAMAS MEDIA OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE --- / -

Israel anunció que mató al portavoz del brazo armado del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza y dijo que perseguirá a sus líderes incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.

La víctima del más reciente golpe israelí a la cúpula de Hamás fue Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedin Al Qasam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos.

Le puede interesar: El Gobierno colombiano anuncia la prohibición total de las exportaciones de carbón a Israel

La baja fue adelantada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyau y posteriormente confirmada por su ministro de Defensa, Israel Katz, quien dijo en la red social X que Obeida había sido “eliminado en Gaza”.

Poco antes de este anuncio, Hamás había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Jan Yunis (centro de la franja), en mayo pasado.

“Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero y también llegaremos a ellos”, dijo, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir.

Lea también: Turquía cierra puertos y espacio aéreo para barcos y aviones de Israel

Israel prepara una ofensiva contra Ciudad de Gaza, ha aumentado los bombardeos y ha advertido de que hay que evacuar el área.