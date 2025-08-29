Turquía cierra puertos y espacio aéreo para barcos y aviones de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía anunció que el país cerró sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones de Israel, una medida que, según indicó una fuente oficial a AFP, se aplica a naves “oficiales” y no a los vuelos comerciales.

“Cerramos nuestros puertos a los barcos israelíes. No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (...) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo”, declaró el ministro Hakan Fidan a los legisladores turcos en un discurso televisado.

Las autoridades turcas no precisaron cuándo entrarán en vigor estas medidas.

En noviembre, Turquía negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán.

Y en mayo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

La mayor empresa naviera israelí, ZIM, declaró esta semana que fue informada de que en virtud de una nueva normativa aprobada en Turquía el 22 de agosto “los buques que sean propiedad, estén gestionados u operados por una entidad relacionada con Israel no podrán atracar en los puertos turcos”.