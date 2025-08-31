Estos son los hábitos clave para prevenir la caries infantil

Aunque entre los hábitos de higiene diaria se encuentra el cepillado de dientes, no ha muchos se le enseña la importancia de hacerlo desde temprana edad y de la forma correcta, este es un error que incluso se comete mucho en edades adultas.

De allí radica la importancia de aprender a crear el hábito desde pequeños. Muchos la consideran un problema menor pero, esta condición puede derivar en infecciones graves, no solo afecta la salud bucal sino que puede derivar en otros problemas como en el rendimiento escolar e impactar de manera significativa la calidad de vida de los menores.

Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia el 33% de los niños entre 1 y 9 años ya han desarrollado caries, pero esto es un problema que es totalmente prevenible y se puede trabajar con pequeñas acciones como asistir periódicamente a controles odontológicos y acceder a soluciones que fortalezcan los dientes desde las primeras etapas de la vida.

¿Cuáles son los hábitos correctos?

Cepillado desde el primer diente

Desde que aparece el primer diente en los niños, es fundamental cepillar dos veces al día con un cepillo que se adecuado, que tenga cerdas suaves y crema de dientes con la cantidad de flúor recomendada para su edad. Esto ayuda a eliminar la placa bacteriana y prevenir el desarrollo temprano de caries.

Visitas regulares al odontólogo

Llevar a los niños al odontólogo cada seis meses no solo permite detectar problemas a tiempo, sino también recibir orientación profesional sobre técnicas de cepillado, uso de hilo dental y productos adecuados para su etapa de desarrollo. Estas consultas también son una oportunidad para aplicar tratamientos preventivos y evitar que a los niños les de miedo ir al odontólogo.

Fortalecimiento del esmalte dental

Además de mantener una adecuada higiene oral, fortalecer la estructura del esmalte es clave para prevenir la caries y reducir la hipersensibilidad dental. En el mercado actual existen productos que ayudan a fortalecer los dientes desde las primeras etapas de vida, creando una capa protectora contra los ácidos y bacterias que dañan el esmalte, al tiempo que disminuye la sensibilidad dental, proporcionando alivio y protección duradera.

Alimentación equilibrada

Reducir la ingesta de azúcares y bebidas azucaradas es uno de los pasos más efectivos para prevenir la caries. La mejor opción siempre serán frutas, verduras, lácteos bajos en grasa y alimentos ricos en calcio, fósforo y vitamina D, que contribuyen al desarrollo de dientes fuertes y sanos.

Introducir el uso de seda dental de forma progresiva

El uso de seda dental debe incorporarse tan pronto como dos dientes comiencen a tocarse. Dado que esta técnica requiere destreza, los niños suelen necesitar ayuda. Para facilitar el proceso, se recomienda el uso de palillos con hilo incorporado, que permiten una aplicación más sencilla y segura.

Proteger la salud bucal en la infancia no solo previene complicaciones futuras, sino que también promueve el bienestar integral, el desarrollo adecuado y la confianza de los niños a lo largo de su vida. Formar hábitos saludables desde los primeros años es el punto de partida para construir una trayectoria libre de enfermedades dentales y con mejores oportunidades de calidad de vida.