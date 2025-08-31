Dos muertos y un herido dejó ataque de sicarios en una vivienda de Fredonia

Un doble homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Fredonia, calle 7.

La víctima fue identificada como Deiner David Ávila Taborda de 21 años de edad y Karen Paola Mejía Montes, de 36 años, quienes resultaron heridos por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos del lugar, los occisos se encontraban departiendo en la terraza de la vivienda, cuando llegaron unos sujetos en moto, los lesionados intentan ocultarse al interior de la vivienda, donde les disparan.

En estos hechos, de forma colateral, otra persona resulta herida, quien se encuentra estable.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI.