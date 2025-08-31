Cerca de 120 personas entre conductores y viajeros sensibilizados en Turbaco y La Cordialidad

En los puestos de prevención vial de Cordialidad y Turbaco, la seguridad vial es una prioridad que nos compete a todos los actores viales. Ya seas conductor, motociclista, ciclista o peatón, tus acciones influyen directamente en la seguridad de todos. Cada decisión que tomas en la vía tiene un impacto directo en tu seguridad y en la de los demás.

Respeta los límites de velocidad. Reducir la velocidad puede darte tiempo para reaccionar y evitar una colisión fatal. No uses el celular mientras conduces, ni siquiera con manos libres, ya que distrae tu atención y aumenta el riesgo de accidentes. Mantén la distancia de seguridad y verifica el estado de tu vehículo antes de salir a la vía. Usa siempre el casco.

Un casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un accidente. Asegúrate de que esté bien ajustado y cumpla con las normas de seguridad. Lleva chaleco reflectivo, respeta las señales de tránsito y evita zigzaguear entre los vehículos. Hazte visible. Usa ropa reflectante y luces delanteras y traseras, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. Esto ayudará a que los conductores te vean y eviten atropellarte. Circula por el carril derecho y señaliza tus movimientos. Cruza las calles con precaución. Mira a ambos lados antes de cruzar y utiliza los pasos peatonales. No cruces entre vehículos estacionados, ya que los conductores pueden no verte.

“Cada vida es invaluable. La seguridad vial es un esfuerzo conjunto y una responsabilidad compartida que nos exige actuar con prudencia y respeto en la vía. ¡Juntos podemos prevenir tragedias y salvar vidas!” - Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante Departamento Policía Bolívar.

La prevención es la clave para evitar accidentes. La seguridad vial está en tus manos. ¡Conduce, camina y circula de manera segura, y contribuye a salvar vidas en la vía!