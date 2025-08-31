Captura a alias “El Pío” en Arjona: tenía un arma de fuego

En un operativo contra el homicidio, la Policía Nacional a través de las patrullas de vigilancia capturó a José David Pájaro Ibáñez, alias “El Pío”, en Cuatro Vientos, Arjona. “El Pío”, un astuto delincuente que hace de las suyas, tiene 27 años y un historial por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Fue sorprendido con un revólver de fabricación artesanal y un cartucho calibre .38.

Durante patrullajes de control, los uniformados notaron la actitud nerviosa de “El Pío”, quien vestía suéter azul y sudadera negra. Al realizarle un registro, se le encontró el arma de fuego. Al ser interrogado, manifestó no tener documentación que acreditara su porte o tenencia.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.

“En lo corrido del año, se han capturado 158 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y se han incautado 242 armas de fuego que seguramente iban a ser utilizadas para cometer hechos delictivos”. Declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.