Autoridades del Tolima ponen freno a la extracción ilegal de minerales

Lugar de extracción ilegal de material de arrastre en el Tolima

Tolima

Una acción conjunta del Ejército Nacional, Policía, Fuerza Aeroespacial y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, permitió ubicar y detener una serie de acciones orientadas a la extracción ilícita de minerales en el municipio de Suárez.

Es así que se desplegó un envolvente operativo donde las autoridades llegaron hasta la vereda Batatas logrando la captura de cuatro personas señaladas de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Al momento de verificar los permisos correspondientes para la extracción de material de arrastre, estos no contaban con la documentación pertinente, es así como se logran estas capturas con la incautación de una retroexcavadora y una excavadora que tienen un valor comercial cercano a los 680 millones de pesos. Además, se estima que la exploración del material tenía un valor comercial de 464 millones de pesos.

En la investigación,se pudo determinar que, al parecer, esta lucrativa actividad estaría dejando ingresos a la organización por más de 46 millones de pesos mensuales.

Cuatro personas fueron capturadas en zona rural del municipio de Suárez, Tolima

Estas personas quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

De acuerdo con la información suministrada por los técnicos ambientales este daño representa un fuerte impacto a la naturaleza, el cual podría tardar cerca de 30 años para la recuperación de este ecosistema.