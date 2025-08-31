Asesinato en lote baldío de Nelson Mandela en el sur de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Mandela, cerca de un lote baldío.

En el lugar se presentó el homicidio de Matthew Samuel Cristancho Patterson de 21 años, natural de Cartagena, quien recibió heridas por arma de fuego.

Testigos del hecho manifestaron que escucharon varias detonaciones y al verificar encontraron el cuerpo tendido en un lote baldío de este sector.

Inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de CTI de la Fiscalía General de la Nación