Asesinado hombre con cuatro anotaciones judiciales en República de Venezuela

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio República de Venezuela.

En el sector se presentó el asesinato de Luis Domingo Moreno León, de 21 años de edad, quien resultó herido por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencia, donde fallece.

Según testigos del lugar, el occiso se encontraba en la terraza de su casa, cuando fue abordado por dos personas en motocicleta y le disparan.

Al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2024), tráfico de estupefacientes (2023, 2024) y hurto calificado (2024).

Inspección técnica a cadáver realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.