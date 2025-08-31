Acuerdo para la Equidad: alivios tributarios y alumbrado inteligente en debate en Bogotá

Colombia

El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva, explicó que la iniciativa se construyó a partir de las recomendaciones de una comisión de expertos en economía e impuestos conformada desde 2023, y que su objetivo es impulsar el crecimiento económico y dejar bases de largo plazo para la ciudad.

“No se trata solo de los próximos dos años de gobierno del alcalde Galán, sino de dejar sentadas las bases para que los futuros gobiernos cuenten con recursos que fortalezcan las capacidades de Bogotá y beneficien a los ciudadanos en el largo plazo”, afirmó Silva.

Los tres grandes impactos del Acuerdo

1. Impulso a la inversión y el empleo

• Reducciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

• Se busca atraer inversión extranjera y generar más empleos de calidad en la ciudad.

2. Alivio al bolsillo de hogares y pequeñas empresas

• Más del 66% de las pequeñas empresas, especialmente hoteles y restaurantes, recibirán reducciones en el ICA.

• El 55% de las viviendas de estratos 1, 2 y 3 tendrá disminuciones en el predial, un alivio directo para la clase media.

3. Alumbrado público inteligente para una ciudad moderna

• Modernización completa del sistema de iluminación con luminarias más eficientes.

• Red de sensores urbanos para medir ruido, calidad del aire y ampliar el acceso a internet.

• El cobro del alumbrado podrá descontarse de la base gravable de renta, generando un beneficio tributario adicional.

Un proyecto de ciudad a largo plazo

El secretario general insistió en que se trata de una propuesta de ciudad que busca trascender a la actual administración. La iniciativa continuará su debate en el Concejo de Bogotá durante las próximas semanas, en un proceso que la Alcaldía espera sea “abierto y constructivo” para lograr un acuerdo amplio en beneficio de la capital.