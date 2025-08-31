90 años de la Escuela Naval de Cadetes con torneo de golf

En esta ocasión, se llevó a cabo el Torneo de Golf “90 años ENAP”, en las instalaciones del Club Campestre de Cartagena, que reunió a más de 120 jugadores en torno al deporte y el legado de la Institución Naval.

Los actos protocolarios estuvieron presididos por el Segundo Comandante de la Armada y Jefe de Estado Mayor Naval, Vicealmirante Henry Ernesto Reyna Niño y el Director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Contralmirante John Henry Ruiz Murcia,

La competencia se extendió por alrededor de cinco horas, desarrollándose en las modalidades “Por Pareja” y “Mejor Bola”, con salidas en carrusel para las diferentes categorías: primera y segunda categoría Caballero; primera y segunda categoría Senior; Damas y Mixta. Adicionalmente, se efectuaron tres retos especiales que requirieron de fuerza, precisión y mucha técnica: Hoyo en uno (Hoyo 8); Close to the pin (Hoyo 14) y Long drive (Hoyo 18).

Con su participación, los jugadores no sólo demostraron su disciplina y estrategia en el campo de juego, sino que, a través de su inscripción, aportaron a la labor social que realiza la Acción Social Naval en beneficio de los Infantes de Marina y los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

El Torneo de Golf “90 años ENAP” fue más que un evento deportivo, destacó por ser un encuentro de amistad y camaradería donde se evidenció el respaldo y confianza hacia la Institución Naval.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, como escuela de formación naval militar y universidad marítima, continuará incentivando espacios de integración para promover el sano esparcimiento y la convivencia, promoviendo de esta manera la cultura naval entre los participantes.