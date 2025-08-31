30 jóvenes se graduaron como técnicos en instalación y mantenimiento de aires acondicionados

Gracias a su vinculación al programa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, estos jóvenes culminaron un proceso que les abre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo personal, marcando el inicio de un futuro con más posibilidades.

En un emotivo acto de graduación, 30 jóvenes de diferentes sectores de Cartagena, en situación de riesgo social, culminaron su formación como técnicos en instalación y mantenimiento de aires acondicionados, gracias a la alianza entre el Programa de Atención Integral a Jóvenes en Situación de Riesgo Social de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y la Fundación BTU.

Durante tres meses, los participantes recibieron capacitación técnica especializada, complementada con acompañamiento psicosocial, lo que permitió fortalecer sus competencias laborales y, al mismo tiempo, brindarles herramientas para proyectar un futuro con mejores oportunidades.

El evento de graduación contó con la presencia de familiares y allegados, quienes celebraron junto a los jóvenes este importante logro académico y personal.

Cristy Salgado, coordinadora del Programa de Atención Integral a Jóvenes en Situación de Riesgo Social, expresó: “Cada uno de estos 30 jóvenes es un testimonio de esperanza y superación. Nuestro programa trabaja para brindar segundas oportunidades y para que la juventud de Cartagena pueda soñar con un futuro diferente. Seguiremos acompañándolos en este camino de crecimiento personal y profesional.”

Por su parte, Juan Martínez Figueroa, director de la Fundación BTU, resaltó que: “Hoy estos jóvenes nos demuestran que, con disciplina y compromiso, es posible construir caminos distintos. Desde la Fundación BTU seguiremos apostando por la formación técnica como una herramienta de transformación social, convencidos de que la educación abre puertas y cambia destinos”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este proceso formativo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, reafirma su compromiso con la prevención, la inclusión y la construcción de oportunidades de vida para la juventud cartagenera.

La administración distrital continuará impulsando programas que permitan a las nuevas generaciones desarrollar su talento, acceder a segundas oportunidades y convertirse en agentes de cambio para sus comunidades.