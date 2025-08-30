A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Sixto Paz, el ufólogo latinoamericano más reconocido

Sixto Paz, el ufólogo latinoamericano más reconocido

Sixto Paz, el ufólogo latinoamericano más reconocido

12:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El peruano Sixto Paz, considerado uno de los mayores referentes de la ufología en América Latina, conversó en A vivir sobre su trayectoria y el interés que despierta los temas de OVNIS en la región.

Nacido en Lima, desde muy joven y por su padre, asegura haber tenido experiencias de contacto con seres de otros mundos. Lejos de causar temor, esos encuentros lo llevaron a preguntarse por el origen y el propósito de la humanidad.

Para Sixto Paz, el contacto con seres de otros planetas no se trata únicamente de mirar al cielo, sino de aprender a mirar hacia adentro. Su forma serena y entusiasta de narrar estas experiencias lo ha convertido en un referente internacional, seguido tanto por creyentes como por incrédulos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad