Sixto Paz, el ufólogo latinoamericano más reconocido

El peruano Sixto Paz, considerado uno de los mayores referentes de la ufología en América Latina, conversó en A vivir sobre su trayectoria y el interés que despierta los temas de OVNIS en la región.

Nacido en Lima, desde muy joven y por su padre, asegura haber tenido experiencias de contacto con seres de otros mundos. Lejos de causar temor, esos encuentros lo llevaron a preguntarse por el origen y el propósito de la humanidad.

Para Sixto Paz, el contacto con seres de otros planetas no se trata únicamente de mirar al cielo, sino de aprender a mirar hacia adentro. Su forma serena y entusiasta de narrar estas experiencias lo ha convertido en un referente internacional, seguido tanto por creyentes como por incrédulos.