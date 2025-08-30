Secuestradores pedían por su victima más de 150 millones de pesos.

Neiva

En cumplimiento de órdenes judiciales, unidades del Gaula de la Policía Nacional con apoyo del Gaula Militar capturaron a una mujer y dos hombres en los municipios de Acevedo y Pitalito, quienes son investigados por el delito de secuestro extorsivo agravado.

De acuerdo con las indagaciones, los detenidos harían parte de una estructura criminal dedicada a atentar contra la libertad y el patrimonio económico de los huilenses. En 2024 habrían participado en el secuestro de un joven en Pitalito, exigiendo la suma de 150 millones de pesos para su liberación.

Los dos de los capturados ya presentaban antecedentes judiciales con condenas por hurto calificado y agravado, lo que evidencia su reincidencia y el nivel de riesgo que representaban para la seguridad ciudadana.

Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad competente y, tras las audiencias, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.