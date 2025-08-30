Rescatan 17 monos aulladores afectados por inundaciones en La Mojana, Sucreña

Sincelejo

Diecisiete monos aulladores (Alouatta seniculus) fueron rescatados en zona rural de Majagual y San Benito Abad, en La Mojana sucreña, tras verse afectados por la escasez de alimentos y refugio debido a las inundaciones causadas por la ruptura del dique Cara ‘e Gato.

El operativo fue liderado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), en articulación con la Policía Nacional – Grupo de Protección Ambiental y de los Recursos Naturales y el apoyo de las comunidades locales.

Los ejemplares fueron hallados en áreas cercanas a la ciénaga Pañuelo La Mina, en el corregimiento La Sierpe de Majagual.

Allí recibieron hidratación, vitaminas y valoración veterinaria, antes de ser puestos bajo custodia de Corpomojana para cumplir con el protocolo de readaptación y su posterior liberación en hábitats con condiciones óptimas de alimentación, refugio y conectividad ecológica.

El valor ecológico de las especies recuperadas supera los 193 millones de pesos, según las autoridades ambientales.

La Policía Nacional en Sucre reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad e hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la captura, tenencia o comercialización de fauna silvestre, recordando que estas prácticas ponen en riesgo el equilibrio ambiental y son sancionadas por la ley.