Quique, el artista que dio inicio al Curaçao Jazz Festival

Quique, conocido como ‘El colombolandés’, fue el encargado de abrir El Curaçao North Sea Jazz Festival con un repertorio que fusionó ritmos tradicionales como la cumbia y la salsa, resaltando la conexión entre las culturas latinoamericana y neerlandesa.

Su pasión por géneros como el hip-hop, la cumbia y el reguetón, sumada a su formación musical y a sus raíces familiares —holandesas por parte de su padre y colombianas por parte de su madre—, han influido en su estilo artístico.

El Curaçao North Sea Jazz Festival, que se celebra cada año en la isla, contó en esta edición con la participación de reconocidos artistas internacionales como Gilberto Santa Rosa, Ricky Martin, E-Train y Snoop Dogg, además de la apertura a cargo de Quique.

Para Quique, ser parte de este escenario fue una experiencia inolvidable y enriquecedora. En A vivir, expresó: “Fue espectacular, una experiencia muy bonita porque normalmente nosotros tocamos con la banda solamente en Holanda. Esta fue la primera vez que pudimos presentarnos en el extranjero y fue una experiencia espectacular”.

Este festival, considerado uno de los encuentros musicales más importantes del Caribe, reúne a exponentes del jazz, el pop, el soul y la música latina, consolidándose como una evento imperdible para los amantes de la música en la región.