¿Qué significa cuando un gato rasca la puerta?: esto puede hacer si no lo deja dormir

Llega la noche, un momento en el que por lo general muchas personas aprovechan para descansar en sus habitaciones tras una jornada en su trabajo o sus estudios. Sin embargo, aquellos que tienen un gato se pueden ver perjudicados cuando estos rascan la puerta, lo que termina por afectar su sueño.

Y es que los felinos recurren a este tipo de actitudes para llamar la atención de sus dueños por diferentes razones. Pese a ello, es inevitable que esto puede generar problemas en la salud y el bienestar de las personas debido al poco descanso que tienen durante la noche.

Al respecto, hay diferentes situaciones por las cuales los gatos deciden rascar las puertas durante la noche. Asimismo, se pueden adoptar diferentes estrategias para evitar que esto afecte su descanso.

Falta de estímulos

Una de las razones que llevan a los gatos a rascar la puerta es la falta de estímulos. Esto se debe a que no cuentan con la suficiente actividad física y/o mental durante el día, lo que los hace propensos a caer en situaciones de aburrimiento y estrés. Para ello, es importante llevar a cabo ejercicios que permitan fomentar sus instintos de caza, exploración, juego y agilidad.

Ante esta situación, una persona puede incorporar elementos como estanterías, zonas para trepar, comederos interactivos y rascadores verticales y horizontales. Además, se pueden ofrecer diferentes actividades que fomenten el juego diario y así evitar las conductas destructivas o el deseo de descansar durante el día. Esto además les ayuda a garantizar una buena calidad de vida y su bienestar,

Sienten hambre o sed

Otra de las causas más comunes por las que los gatos rascan las puertas es porque no cuentan con suficiente comida o agua durante la noche, por lo que buscan alertar a su amo para que se entere de la situación. También suele pasar si no han tenido la cantidad necesaria durante el día.

Por lo general, los felinos suelen alimentarse varias veces al día, aunque siempre en pequeñas porciones; por lo tanto, es fundamental que tengan lo suficiente para que no lleguen a incomodar en la noche.

Demencia senil

Aunque no es un factor común, la demencia senil también puede llevar a los gatos mayores, es decir, aquellos que tienen más de diez años de edad, a rascar las puertas por la noche. Esto también produce diferentes afectaciones en su comportamiento como la alteración del sueño, la ansiedad, las conductas destructivas o los maullidos frecuentes.

Ante esta situación, los dueños pueden optar por estrategias para fomentar su estímulo físico y mental, además de una dieta que incorpore antioxidantes como las vitaminas C y E con tal de impulsar su función cognitiva.

¿Qué enfermedades llevan a los gatos a tomar esta conducta?

Existen algunas enfermedades que producen alteraciones en el comportamiento del gato y que los llevan a realizar acciones como rascar las puertas de sus dueños. Estas son:

Hipertiroidismo

Estrés

Ansiedad

Bartonelosis felina, también conocida como enfermedad del arañazo de gato

Para cada uno de ellos, se puede emplear un tratamiento específico con tal de que los felinos no interrumpan el descanso de sus dueños durante la noche.