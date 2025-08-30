Cúcuta

Preocupación por ola de sicariato en Cúcuta

Diariamente la ciudad esta registrando acciones a través de esta modalidad

Imagen de referencia de sicariato/ Foto Getty Images

Imagen de referencia de sicariato/ Foto Getty Images / ipopba

El incremento desproporcionado de la violencia en Cúcuta y su área metropolitana ha llevado a generar una preocupación en diferentes sectores sociales de la ciudad que reclaman una mayor reacción de las autoridades.

Las muertes violentas a través de la modalidad del sicariato han provocado el pronunciamiento de la dirigencia gremial frente a estos hechos violentos.

Sergio Palacios presidente de Fenalco dijo a Caracol Radio que “estas situaciones preocupan e inciden en la dinámica comercial de la ciudad y otras áreas por el efecto negativo que provocan cuando se producen, hay miedos, temores, ausencia de compradores y se genera una mala señal”.

Indicó que “preocupa los delitos que van en aumento como la extorsión, el secuestro, el hurto en algunas modalidades se dispararon y queremos que esto pueda ser controlado, que las autoridades puedan encontrar los mecanismos para dar respuesta a estas preocupaciones ciudadanas”.

El dirigente gremial expresó su solidaridad a la fuerza pública frente a las dificultades que los han afectado, pero al mismo tiempo manifestó su colaboración desde la dirigencia gremial a respaldar procesos que permitan recuperar la seguridad ciudadana.

