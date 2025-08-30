León Valencia publica novela sobre el alma negra colombiana: “Es un homenaje necesario”

Durante décadas, León Valencia ha sido una de las voces más reconocidas en el análisis político y del conflicto armado en Colombia. Pero en su faceta como novelista, explora otro territorio: el de la memoria, la dignidad y la ficción.

En su tercera novela, La vida infausta del negro Apolinario, rinde homenaje a los pueblos negros del país y a su papel silenciado en la historia nacional. En conversación con Alfonso Ospina, en El Personaje de la Semana, revela las motivaciones profundas de esta obra y cómo, al llegar a los 70 años, la literatura le ha ofrecido una nueva forma de reconciliación personal y colectiva.

Un homenaje literario a los pueblos negros del Pacífico

La vida infausta del negro Apolinario es una novela que León Valencia escribió durante la pandemia. El personaje es ficticio, pero está construido con fragmentos reales de vidas negras marcadas por la marginalidad, la lucha, la dignidad y el olvido.

“Quería escribir sobre los negros de Colombia, pero no encontraba cómo. No soy antropólogo ni sociólogo. Fue en la ficción donde encontré el camino para hablar desde el alma”, explicó.

La novela es una conversación entre dos personajes: un narrador y Apolinario, un mecánico de tractores de un puerto olvidado, cuya vida se cruza con hechos y símbolos de la historia colombiana.

Para Valencia, la novela también es una reivindicación del Pacífico colombiano, una región que históricamente ha sido excluida del relato nacional.

“Cuando en Colombia se habla de la costa, siempre se piensa en el Caribe. La costa Pacífica, que es más extensa, ha sido invisibilizada. Pero allí hay una riqueza enorme: musical, espiritual, gastronómica. Allí también está la gran ciudad negra de Colombia: Cali”, aseguró Valencia.

En la obra, esta riqueza se plasma a través de los rituales, la oralidad, la música y el papel de las mujeres negras, quienes, según el autor, “tienen la iniciativa en el amor y orientan la vida comunitaria”.

Asimismo, habló sobre el gran debate en torno a la palabra “negro”, la cual está incluida en el título de su novela. La usa sin eufemismos, y León lo defiende con claridad. “Lo de ‘afro’ es una deformación académica. Ellos mismos se llaman negros. El título es una decisión consciente, porque esto también es un reclamo cultural: Colombia ha negado incluso la palabra.”

“Lo más autobiográfico que he escrito”: León Valencia

Aunque el protagonista es Apolinario, la novela también recoge parte de la vida del propio León Valencia. Lo dice él mismo: “Es lo más autobiográfico que he escrito. Ahí está esa vida mía con todos sus avatares”.

Valencia recuerda que en su juventud participó en el conflicto armado, pero que sus años de madurez los ha dedicado a trabajar por la paz. “He sido víctima de mi propio invento”, afirma, reconociendo esa “vuelta de tuerca” en su vida.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia ha trabajado durante años por la paz. Pero hoy, a sus 70 años, ha emprendido otro camino: promover referentes culturales distintos.

“Nos representaban figuras como Pablo Escobar. Pero ahora tenemos a García Márquez, a Botero. Hay que construir una nueva identidad nacional. Por eso estamos impulsando el Festival Macondo en Aracataca, para conmemorar los 100 años de Gabo en 2027 y transformar ese pueblo en un referente cultural.”