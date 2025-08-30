Ibagué Festival 2025: una nueva edición con Julio Reyes Copello

La sexta edición del Ibagué Festival llega con importantes novedades. El evento, conocido como el festival de música de la capital musical de Colombia, ahora estará bajo la dirección artística de Julio Reyes Copello, reconocido productor colombiano ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy.

En diálogo con A vivir, Julio Reyes destacó que esta edición pondrá especial atención en los procesos creativos y en la profesionalización de los músicos, con el propósito de abrir caminos de formación y de circulación internacional para los talentos.

El maestro Julio cuenta con una carrera que supera las dos décadas, en las que ha compuesto, producido y grabado música para artistas de alcance global como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ricky Martin, Nelly Furtado, Laura Pausini, Brian May y Alessia Cara, entre otros. Además, ha trabajado en la composición de bandas sonoras para cine y televisión, como Koati y la serie Hawthorne.

Con esta visión, el festival se fortalece como un espacio donde tradición e innovación se encuentran para proyectar a Ibagué en el panorama cultural internacional.