Huila, líder en exportación continental de la industria Piscícola

Neiva

La estadística fue dada a conocer en la tercera versión de la Feria Internacional Acuícola, el espacio que permite el encuentro de todos los eslabones de esta cadena de valor que tiene papel protagónico en la dinámica socioeconómica de la región por la generación de divisas, compra de bienes y servicios, y oferta de puestos de trabajo.

Durante el importante encuentro de la industria acuícola, el gobernador del Huila destacó el papel protagónico que ocupa el departamento del Huila en materia de producción piscícola, que lo mantiene hoy a la cabeza con 79.876 toneladas de pescado, que representan el 39% de la producción Nacional, sumado a que desde el departamento procede el 95% de las exportaciones de acuicultura continental.

“Este sector no solo es un motor económico, sino una fuente de empleo y bienestar y progreso, más de 2.197 productores piscícolas en tierra, y 44 empresas en el embalse de Betania, hacen parte de la cadena productiva generando oportunidades de vida digna y estable para miles de familias de la región”. Expresó el mandatario Huilense.

Rodrigo Villalba Gobernador Huila. Ampliar

Por su parte Joshua Trejo Bethancourt, Director de Relaciones y Cooperación Internacional del Estado de Campeche México, resaltó el trabajo armónico que se ha venido desarrollando entre el departamento del Huila y el estado de Campeche, lo que ha permitido avanzar en fortalecimiento de conocimientos y experiencias en torno al cultivo de la tilapia.

Joshua Trejo Ampliar

“Somos departamentos o estados de condiciones similares, no tenemos, ni queremos imponer una agenda política, ni intereses, sino más bien queremos compartir experiencias, compartir nuestros conocimientos para mejorar nuestros procesos productivos, desde diferentes ámbitos. Estamos muy felices por colaborar al departamento del Huila en esta feria acuícola, y posteriormente en el ámbito turístico”.

Datos en torno a la piscicultura huilense

Producción 2024: 79.876 toneladas que representan 39% de la producción nacional.

Valor bruto de la cosecha de 2024: alrededor de 1,1 billones de pesos.

Exportaciones: Cerca del 95% de las exportaciones de acuicultura continental proceden del Huila.

Empleos generados anualmente: aproximadamente 15.000 empleos directos y 50.000 indirectos.

A esto se suma la dinámica socioeconómica en torno a la compra de bienes y servicios. (alimentos balanceados, equipos, logística)

Unidades productivas establecidas en el Huila: 2.197

Crecimiento de la actividad productiva: 9 a10% promedio año

Distribución por especies: La tilapia es la especie con mayor participación en el total de la producción departamental con el 92,82% el restante 7,18% de la producción lo representa la cachama con el 3,96%, trucha con el 0,92%, carpa con el 0,93%, sábalo con el 0,77%, bocachico 0,63%.

Aprovechamiento del recurso hídrico: El departamento del Huila cuenta con un área en espejo de agua dedicada a la piscicultura, que de acuerdo a reportes del observatorio de territorios rurales se estima en 1.970 hectáreas.