El futuro del alumbrado en Bogotá: seguridad, movilidad y conectividad en un solo poste

Diana Celis Mora, consejera TIC de Bogotá, explicó en A vivir cómo funcionaría el nuevo modelo de alumbrado público que la ciudad planea implementar.

Cada poste contará con WiFi gratuito, cámaras de seguridad y hasta puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, toda la información recopilada se integrará en un centro de control con inteligencia artificial, lo que permitirá respuestas más rápidas en casos de emergencia y una mejor gestión de la movilidad.

El proyecto busca sobre todo aprovechar los postes con nuevos usos que aporten a la seguridad, la comodidad y el bienestar de los ciudadanos, para que el alumbrado deje de ser solo luz y se convierta en un sistema integral de servicios urbanos.