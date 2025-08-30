Deiver Machado, baja de la convocatoria de la Selección Colombia para Bolivia y Venezuela

Deiver Machado, primera baja de la convocatoria de la Selección Colombia para Bolivia y Venezuela

Primera baja en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela. Se trata del lateral Deiver Machado que juega en el RC Lens de la primera división de Francia.

El jugador tuvo que salir reemplazado por Samson Baidoo al minuto 46 del partido en el que su equipo venció 3 goles a 1 al Stade Brestois en la tercera jornada del campeonato francés.

Aunque su club no informó sobre una posible lesión del colombiano, este sábado 30 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol sí confirmó la mala noticia.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

El comunicado añade que el cuerpo médico del equipo francés dio un tiempo estimado de recuperación de seis semanas. “El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”.

46' (0-1)



🔛 Première rotation pour Pierre Sage. Samson Baidoo remplace Deiver Machado.#RCLSB29 pic.twitter.com/yR0324NyiG — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2025

¿Quién será el reemplazo de Deiver Machado en la Selección Colombia?

El comunicado de la FCF confirma quien será su reemplazo en el equipo nacional, “en su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”.

Angulo, al igual que Machado puede jugar como lateral y también como mediocampista. El jugador pasó por Atlético Nacional, luego fue a Independiente de Avellaneda y ahora milita en el fútbol mexicano.

El colombiano llegó a su nuevo club en julio de este año y ha disputado seis partidos ante Pachuca, Querétaro, Orlando, Atlanta United, Inter de Miami y Puebla. Los juegos ante los equipos estadounidenses fueron por la América Leagues Cup.

En el compromiso ante el Pachuca, marcó su primer gol con el equipo. Abrió el marcador en el minuto seis en la derrota de Pumas 2 a 3. En la Leagues Cup también anotó. Lo hizo ante Atlanta en el minuto 23 en el triunfo de su equipo.

En la Liga MX, Pumas se ubica en el puesto 12 con seis puntos tras seis partidos disputados.