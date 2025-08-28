Varias personas resultaron afectadas por ataque de abejas africanizadas en Marquetalia, Caldas
Uno de los afectados presentó síntomas graves por lo que tuvo que ser recluido en el Hospital San Cayetano.
Manizales
Los bomberos de Marquetalia (Caldas) recibieron el reporte de personas picadas por abejas africanizadas, por lo que se desplazaron hasta el lugar a evidenciar lo que ocurría, al llegar, encontraron a los afectados, algunos fueron valorados en el sitio y otros atendidos en el centro hospitalario.
Henry Muñoz, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Marquetalia, indica que “dos personas fueron ayudadas para llevarlas al centro asistencial, a otro afectado, lo acompañamos al hospital porque presentaba graves síntomas de salud y tuvimos que estabilizarlo y lo llevamos en un motocarro”.
“En el centro asistencial, la persona fue internada porque se sentía muy débil, no podía valerse por sí misma y los galenos determinaron las condiciones médicas para atender a todos los afectados”, agrega Muñoz.
Por ese motivo, recomiendan a las personas no acercarse a los enjambres de abejas, si hay uno, acudir a expertos en el tema para tener todo bajo control y tampoco lanzar objetos contundentes o prenderles fuego.