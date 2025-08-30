Capturados dos presuntos delincuentes con un arma de fuego ilegal en Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en horas de la noche en el sector Ricaurte, del barrio Olaya Herrera, donde fueron sorprendidos dos sujetos a bordo de una motocicleta, identificados como ‘el Duvan’ y ‘el Diego’, de 22 y 17 años respectivamente, quienes tenían en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 38, con cinco cartuchos de igual calibre.

El detenido y el adolescente aprehendido, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 624 personas, logrando incautar 525 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.