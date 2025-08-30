Callejón Carrillo: trabajos ya superan el 95 % de ejecución

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, visitó este sábado el barrio La Candelaria para inspeccionar los avances de la pavimentación del Callejón Carrillo, una obra de suprema importancia que transformará la movilidad en esta zona del suroriente de la ciudad. Durante el recorrido, el mandatario verificó que la intervención ya supera el 95 % de ejecución y expresó su optimismo por la pronta entrega de esta vía que llevaba más de una década esperando terminación.

El proyecto contempla la pavimentación de 224 metros lineales y ya cuenta con casi la totalidad finalizados en concreto rígido. Actualmente se ejecutan los últimos detalles de andenes y se culminan las labores de solución hidráulica, fundamentales para garantizar el buen drenaje de la vía por su cercanía con la Ciénaga de la Virgen y el canal paralelo a la Vía Perimetral.

La importancia del Callejón Carrillo radica en que se convertirá en una nueva conexión directa entre la Vía Perimetral y la Avenida Pedro Romero, permitiendo incluso empalmar con la Pedro de Heredia a la altura del CAI de María Auxiliadora. Con ello, la movilidad de miles de cartageneros se verá impactada de manera positiva, al contar con un corredor vial que facilitará el acceso, reducirá tiempos de desplazamiento y mejorará la conectividad en este sector.

“El Callejón Carrillo es símbolo de lo que significa nuestra gestión: tomar decisiones, cumplir la palabra y transformar realidades. Hoy esta calle ya está a punto de ser entregada y muy pronto la pondremos al servicio de la gente”, afirmó el mandatario durante la inspección.

Con esta intervención, el gobierno de Dumek Turbay sigue demostrando que el compromiso con la ciudad se traduce en hechos: obras reales que dignifican la vida de los barrios y devuelven la confianza a comunidades que habían sido olvidadas durante las últimas décadas.